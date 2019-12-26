2019-12-26T14:56:03+03:00
Звезды

В Пензе открылась выставка «История страны в новогодней игрушке»

Экспозиция будет открыта до 14 января
Анна ЧЕРНАЯ
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На Пензенской областной станции юных туристов открылась уникальная выставка «История страны в новогодней игрушке». Ее создателем стала педагог дополнительного образования Татьяна Скрипова, которая собрала богатую коллекцию елочных игрушек, украшений, новогодней атрибутики с 30-х годов XX века до настоящего времени.

На выставке представлены коллекции игрушек на бытовую тематику: самовары, чайники, лампы; наборные игрушки из проволоки и стекляруса, игрушки-прищепки, игрушки из прессованной ваты, игрушки-«малютки», игрушки, изображающие фрукты и овощи, героев популярных детских сказок.

Первыми с экспозицией ознакомились учащиеся пензенской средней школы № 47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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