Учащиеся сердобского лицея № 2 посетили Законодательное Собрание Пензенской области

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-26T14:34:14+03:00

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Сегодня для школьников из Сердобска организовали экскурсию по зданию регионального парламента. Старшеклассники познакомились с историей строительства Дворянского собрания, основными периодами его существования, аспектами законотворческой деятельности, спецификой работы народных избранников.

С приветственным словом к учащимся обратился председатель Законодательного Собрания Пензенской области, Почетный гражданин Сердобского района Валерий Лидин:

- Мне очень дорог Сердобск, это мой избирательный округ, часто его посещаю, провожу приемы, встречаюсь с жителями. Его будущее - это вы, именно от вас зависит, каким он станет.

Слова благодарности в адрес депутатов высказал руководитель сердобского поискового отряда «Азимут 58» Константин Кривулин, принявший участие во встрече:

- Мы чувствуем неравнодушие и содействие депутатского корпуса и очень признательны за помощь в организации экспедиций, за приобретение оборудования: металлоискателей, бытового комплекса, поддержку наших мероприятий.

- Вы не только поднимаете останки бойцов, погибших в ходе сражений, вы устанавливаете имена умерших от ран в эвакогоспиталях, восстанавливаете мемориальные доски, определяете места захоронений, - отметил Валерий Лидин.

Валерий Кузьмич пригласил лицеистов принять участие в творческих конкурсах, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые проводит региональный парламент.

- Мы всегда открыты для молодежи, депутаты готовы вести откровенный диалог и поддерживать ваши инициативы, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU