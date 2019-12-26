Юный житель Пензенской области на день стал росгвардейцем

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-26T13:54:32+03:00

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Десятилетний житель села Синодское Андрей в канун Нового года пожелал стать настоящим бойцом Росгвардии. Узнав о мечте своего юного земляка, сотрудники управления вневедомственной охраны по Пензенской области решили исполнить его желание, подарив ребенку возможность почувствовать себя правоохранителем.

25 декабря Андрей пришел в гости в отдел вневедомственной охраны по Шемышейскому району. Командир подразделения подполковник полиции Сергей Милай предложил мальчику примерить обмундирование его подчиненных и посидеть в салоне патрульного автомобиля, на котором юный правоохранитель с группой задержания затем отправился патрулировать улицы города. Следуя по маршруту, стражи правопорядка рассказали ребенку про тонкости и сложности службы в подразделении вневедомственной охраны Росгвардии, продемонстрировали работу сигнально-громкоговорящего устройства.

После патрулирования наряд вернулся в отдел вневедомственной охраны, где Андрея ждала ознакомительная экскурсия. В кабинете начальника специально для школьника была подготовлена выставка образцов вооружения.

- Вы исполнили мою мечту! Теперь я хочу скорее вступить в ваши ряды, - признался мальчик.

Подполковник полиции Сергей Милай поблагодарил юного гостя за интерес к профессии и пригласил в будущем на службу в Росгвардию:

- Вопрос патриотического воспитания в нашем ведомстве является одним из приоритетных. Подобного рода мероприятия с подрастающим поколением мы проводим довольно часто. А если нам еще и удалось помочь ребенку прикоснуться к мечте - радостно вдвойне. Видеть сияющие от счастья глаза ребенка - ради этого мы и живем! И самое главное - надо верить в новогоднее чудо! Надеюсь, что одной исполненной детской мечтой стало больше.

В конце мероприятия Андрей получил от росгвардейцев памятный подарок и приглашение на дружеское чаепитие.

ИСТОЧНИК KP.RU