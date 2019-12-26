Саранских водителей поздравил патрульный Дед Мороз

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-26T12:50:48+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии организовали профилактическое мероприятие «Патруль Деда Мороза», в ходе которого напомнили участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД.

ФОТО: отделение пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Мордовия

Патрульный Дед Мороз на дорогах Саранска не только призывал водителей быть внимательнее и аккуратнее на дороге, но и поздравлял с наступающим праздником. С помощью посоха-жезла он останавливал транспортные средства, беседуя с водителями о ПДД. Как оказалось, многие из автовладельцев не имеют штрафов и хорошо знают Правила дорожного движения, поэтому из волшебного мешка Деда Мороза они получали приятные подарки, необходимые каждому автолюбителю, а также напоминание о множестве рейдов и мероприятий, направленных на профилактику различных видов нарушений ПДД, которые будут проводить сотрудники Госавтоинспекции в праздничные дни.

ФОТО: отделение пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Мордовия

Особое внимание патруль Деда Мороза уделил юным участникам дорожного движения. Подарки от полицейского Деда Мороза получили юные пассажиры, которые вместе с любимым сказочным персонажем также повторили Правила дорожного движения.

На этом «Патруль Деда Мороза» не закончил свою работу и продолжил свою активную деятельность на дорогах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU