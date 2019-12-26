«СтанкоМашСтрой» будет поставлять токарные станки на Украину

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-26T11:10:14+03:00

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Впервые компания «СтанкоМашСтрой» заключила выгодный контракт на поставку токарного оборудования собственного производства на Украину. Начало партнерских отношений с предприятиями этого государства – очень важный этап в развитии экспорта.

Универсальный токарно-винторезный станок СТ16к25Б/1000 с устройством цифровой индикации был приобретен одним из научно-производственных предприятий криогенной промышленности. 24 декабря станок был благополучно отгружен потребителю.

В будущем планируется наладить постоянные поставки металлообрабатывающего оборудования производства «СтанкоМашСтрой» на Украину. В настоящее время обсуждаются совместные проекты с украинскими промышленными предприятиями, а также с компаниями, заинтересованными в дилерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU