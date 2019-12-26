500 детей станут участниками Губернаторской Елки

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-26T10:53:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В мероприятии примут участие 500 детей из разных уголков Пензенской области: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, проживающие в малообеспеченных семьях.

Приглашение на главную елку губернии стало для них заслуженной наградой за отличную учебу, спортивные достижения, успехи в творчестве.

Юных гостей праздника ждет представление у новогодней елки с Дедом Морозом и его командой, затем ребята увидят спектакль по сказке Ганса Андерсена «Снежная королева». Каждый ребенок получит сладкий подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU