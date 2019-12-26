2019-12-26T10:53:44+03:00
Общество

500 детей станут участниками Губернаторской Елки

Праздник пройдет 27 декабря в Пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В мероприятии примут участие 500 детей из разных уголков Пензенской области: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, проживающие в малообеспеченных семьях.

Приглашение на главную елку губернии стало для них заслуженной наградой за отличную учебу, спортивные достижения, успехи в творчестве.

Юных гостей праздника ждет представление у новогодней елки с Дедом Морозом и его командой, затем ребята увидят спектакль по сказке Ганса Андерсена «Снежная королева». Каждый ребенок получит сладкий подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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