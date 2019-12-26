Не все вернулись из-за речки

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-26T08:46:45+03:00

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В Пензе 25 декабря прошли мероприятия, посвященные Дню ввода Советских войск в Республику Афганистан, организованные Пензенским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

У мемориала «Афганские ворота» состоялся памятный митинг и возложение венков и цветов. В церемонии приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области В.Полукаров, глава города В. Мутовкин, начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области П.С. Маслов, представители областного военкомата, ветеранских общественных организаций региона, а также учащиеся пензенских школ.

После окончания митинга ветераны-афганцы посетили Ново-Западное кладбище, возложили цветы к могилам однополчан, погибших в Афганистане.

Справочно. 8-12 декабря 1979 г. Политбюро ЦК КПСС Постановлением №176/125 приняло решение о вводе советских войск в Афганистан.

25 декабря 1979г. в 15.00 начался ввод 40-й армии в Афганистан в составе: 4-х дивизий, 5-и отдельных бригад, 4-х отдельных полков, 4-х полков боевой авиации, 3-х вертолетных полков, управления армии с частями обеспечения и обслуживания.

Две дивизии (108 и 201-я мсд) следовали из Термеза своим ходом в Кабул и Кундуз, 103-я гв. вдд была переброшена военно-транспортной авиацией в Кабул и Баграм, 5 мсд прошла из района Кушка - в Герат, Шинданд и Кандагар; один полк через Хорог - в Файзабад.

Первоначально предполагалось, что советские войска станут гарнизонами и возьмут под охрану важные промышленные и другие объекты, высвободив части афганской армии для активных действий против отрядов вооруженной оппозиции. Но очень скоро советские войска оказались втянуты в боевые операции, что позволило оппозиции объявить «шурави» джихад - священную войну.

В афганской войне участвовали 5000 жителей Пензенской области, 130 из них погибли, 6 человек пропали без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU