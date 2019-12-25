Пензенская пенсионерка нарвалась на мошенников, желая получить компенсацию за покупку БАДов

СЕГОДНЯ 19:40 2019-12-25T19:40:34+03:00

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В полицию Пензы обратилась с заявлением о мошенничестве 74-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с ней по телефону связалась неизвестная, которая сообщила, что является представителем службы по возврату компенсации. По словам незнакомки, пенсионерке за ранее приобретенные биологически активные добавки с витаминами полагается возмещение, так как товар был некачественный. Звонившая пояснила, что для получения компенсации в сумме 280 тысяч рублей нужно перечислить 15 тысяч рублей на счет банковской карты, который она укажет, за оформление документов.

Следуя инструкциям незнакомки, пенсионерка перевела запрашиваемую сумму. После чего ей позвонила другая неизвестная и сказала, что денежные средства уже поступили в Пензу, но для их получения необходимо перечислить еще 30 тысяч рублей за оформление документов. В этот момент гражданка поняла, что ее обманули.

ИСТОЧНИК KP.RU