2019-12-25T12:45:46+03:00
Общество

Иван Белозерцев назвал знаковые события уходящего года

В Пензе состоялась итоговая пресс-конференция губернатора
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава региона назвал значимые события, произошедшие в Пензенской области за год, среди которых - реализация пяти крупных инвестиционных проектов. Одним из важных событий является ввод в эксплуатацию нового завода по производству поролона в Кузнецком районе, самого крупного в Европе.

- К знаковым событиям можно отнести завершение строительства предприятия по выращиванию грибов в Сердобске, - напомнил глава региона. - А также открытие площадок компании «Авиаген» по производству инкубационного яйца индейки в Никольском районе.

Кроме того, из позитивных фактов глава Пензенской области выделил сдачу в эксплуатацию нескольких жилых долгостроев и новой детской поликлиники в Нижнем Ломове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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