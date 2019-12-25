Иван Белозерцев назвал знаковые события уходящего года

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-25T12:45:46+03:00

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Глава региона назвал значимые события, произошедшие в Пензенской области за год, среди которых - реализация пяти крупных инвестиционных проектов. Одним из важных событий является ввод в эксплуатацию нового завода по производству поролона в Кузнецком районе, самого крупного в Европе.

- К знаковым событиям можно отнести завершение строительства предприятия по выращиванию грибов в Сердобске, - напомнил глава региона. - А также открытие площадок компании «Авиаген» по производству инкубационного яйца индейки в Никольском районе.

Кроме того, из позитивных фактов глава Пензенской области выделил сдачу в эксплуатацию нескольких жилых долгостроев и новой детской поликлиники в Нижнем Ломове.

ИСТОЧНИК KP.RU