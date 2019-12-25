28 декабря в Саранске изменится схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-25T12:10:30+03:00

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С 18:00 27 декабря до 05:00 28 декабря в Саранске запретят стоянку транспорта на ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко, проспекте 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных, ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой, проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

С 05:00 до 14:00 28 декабря будет запрещено движение и стоянка на ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко, проспекте 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных, ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой, проспекту 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении ярмарки.

Также в связи с работой ярмаркой изменения затронут и маршруты общественного транспорта. Автобусы № 8, 9 и 15 будут следовать по ул. Титова. Автобусы № 7, 13, 17 и 31 также будут следовать по ул. Титова в направлении СК «Мордовия». От СК «Мордовия» транспорт проследует по ул. Титова - ул. Гагарина - ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам. Автобусы № 27 при движении с Химмаша вместо ул. Васенко будет следовать по ул. Полежаева.

В северо-западной части города автобусы маршрутов №№ 6, 10 и 23 будут следовать по улице Веселовского.

Троллейбусы № 7, 8, 13 и 15, а также автобусы № 5, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34 и 40 будут следовать по проcпекту 50 лет Октября до ул. Энгельса и в обратном направлении по действующей схеме маршрутов. В северо-восточной части Саранска движение будет ограничено по проспекту 70 лет Октября на участке от ул. Косарева до ул. Севастопольской. В связи с этим автобусы № 1, 5, 27 и 44 будут следовать по улице Волгоградской.

ИСТОЧНИК KP.RU