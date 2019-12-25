2019-12-25T11:01:28+03:00
Здоровье

В Нижнеломовском районе открылась новая детская поликлиника

Готовность учреждения к работе оценил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Новое трехэтажное здание поликлиники, рассчитанное на 120 посещений в смену, было построено в этом году. Теперь юных жителей района смогут принять врачи-специалисты: педиатр, травматолог-ортопед, стоматолог, невролог, оториноларинголог, логопед. В здании поликлиники открыты перевязочный, процедурный, массажный, физиотерапевтический и рентген кабинеты, игровая комната, зал лечебной физкультуры.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул важность строительства подобных учреждений для развития здравоохранения:

- Это хороший подарок для всех жителей Нижнего Ломова к Новому году, - отметил глава региона. - Поликлиника построена с использованием самых современных технологий и оснащена новейшим оборудованием, практически на сто процентов укомплектована медперсоналом.

В тот же день глава региона посетил участкового врача-терапевта поликлиники Наталью Свиридову, получившую квартиру в недавно построенном доме для социальных категорий граждан. Врач-новосел рассказала губернатору, что принять решение о переезде из областного центра в район ей во многом помогла программа поддержки молодых медиков, по которой врачам предоставляют жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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