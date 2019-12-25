В Пензе ветеранам ВОВ и членам их семей вручили жилищные сертификаты

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-25T10:43:14+03:00

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Министр труда Пензенской области Алексей Качан вручил жилищные сертификаты ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей.

- Дополнительные средства, выделенные из федерального бюджета, позволили предоставить еще 24 жилищных сертификата, - резюмировал министр.

Всего же в этом году сертификаты были выданы 154 ветеранам и членам семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны. А с 2008 года по настоящее время право на улучшение жилищных условий получили 9354 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU