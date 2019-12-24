Решение суда: 15 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 17:51 2019-12-24T18:04:30+03:00

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу Городищенского района, совершившему в конце 1990-х годов, в составе группы лиц, по предварительному сговору серию разбойных нападений и убийство таксиста.

Следствием и судом, в частности, установлено. Вечером 9 июня 1999 года мужчина, в составе группы лиц из четырех человек, совершил разбойное нападение и убийство таксиста. В районе автовокзала на улице Луначарского в городе Пензе подельники остановили водителя автомашины ВАЗ-2106, занимавшегося частным извозом, и попросили отвезти в село Уранка Городищенского района.

По дороге, проходящей по лесному массиву, злоумышленники напали на водителя, при этом ножом наносили удары в грудь и сдавливали шею петлей. Отогнав автомашину в лесной массив, соучастники вытащили тело потерпевшего из салона автомобиля, нанесли ему еще несколько ударов по телу ножом, монтировкой и штыковой лопатой. Тело погибшего они закопали в том же лесу. В результате нападения и убийства подельники завладели автомашиной потерпевшего стоимостью 28,5 тысяч рублей.

Основная группа преступников была осуждена Пензенским областным судом в 2000 году. Один из подельников скрылся от органов следствия и на протяжении 20 лет проживал в Саратовской области без документов. Мужчина был задержан в результате проведения сотрудниками УМВД России по Пензенской области оперативно-розыскных мероприятий. Приговором Пензенского областного суда жителю Саратовской области назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU