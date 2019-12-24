Полиция Пензы просит помочь в поисках двух несовершеннолетних детей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-24T18:14:33+03:00

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Полиция обращается к жителям Пензенской области с просьбой помочь в розыске пропавших без вести Анжелы Мильциной 2006 года рождения и Данилы Олейника 2004 года рождения. Они ушли из домов по месту жительства 22 декабря. По имеющейся информации, утром 23 декабря их видели на остановке общественного транспорта возле торгового центра «Коллаж» на проспекте Строителей. До настоящего времени их местонахождение не установлено. Предположительно, они находятся вместе.

Приметы Анжелы Мильциной: на вид 13-15 лет, рост 140-155 см, плотное телосложение, волосы тёмно-русые средней длины. Была одета в чёрные джинсы, черную короткую куртку, чёрный шарф, на ногах - чёрные кроссовки с белой подошвой.

Приметы Данилы Олейника: на вид 14-15 лет, рост 156 см, худощавое телосложение, волосы русые с удлиненной челкой, на лице веснушки. Был одет в тёмно-зеленый пуховик, обтягивающие трико с тремя белыми лампасами, на ногах – чёрные кроссовки с белыми полосками по бокам.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении детей, сообщите её по телефонам отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе: 8-(8412)-943-402, 598-602, 598-626, либо по телефонам 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU