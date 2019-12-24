2019-12-24T16:33:47+03:00
Общество

31 декабря общественный транспорт в Пензе будет ходить до 23.00

Мэр Андрей Лузгин дал указание следить за соблюдением графика движения в праздничные дни
Анна ЧЕРНАЯ
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В городской администрации обсудили работу общественного транспорта в грядущие праздники. Исходя из опыта прошлых лет и анализа пассажиропотока, 31 декабря запланировано движение общественного транспорта до 23.00.

1 и 2 января выпуск автобусов малого и большого класса будет составлять 50% от обычного плана расстановки. С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по режиму выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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