31 декабря общественный транспорт в Пензе будет ходить до 23.00

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-24T16:33:47+03:00

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В городской администрации обсудили работу общественного транспорта в грядущие праздники. Исходя из опыта прошлых лет и анализа пассажиропотока, 31 декабря запланировано движение общественного транспорта до 23.00.

1 и 2 января выпуск автобусов малого и большого класса будет составлять 50% от обычного плана расстановки. С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по режиму выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU