СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-24T15:55:53+03:00

В Пензенской области следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

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Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1968 года рождения при пожаре.

Утром 24 декабря в жилом доме по улице Ленина в Кузнецке произошел пожар. О возгорании в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело мужчины 1968 года рождения. По имеющейся информации, он проживал с сожительницей, которая в момент возгорания находилась за пределами города Кузнецка., отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU