2019-12-24T16:35:09+03:00
Общество

Иван Белозерцев предложил отправить детей из неблагополучных семей в санатории

Таким образом губернатор надеется обеспечить ребятам спокойные и полезные новогодние праздники
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в правительстве региона обсудили меры безопасности на грядущих длинных выходных.

- Для чиновников, правоохранительных структур и служб экстренного реагирования это период напряженной работы, в том числе, и профилактической, - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев. - Прошу обратить особое внимание на проблемные семьи, где родители злоупотребляют алкоголем и в праздники могут снова сорваться. Если есть подозрение, что родители уйдут в запой, а дети будут брошены, на время праздников ребят нужно поместить в санатории и больницы - обследовать, поправить здоровье.

Глава региона также потребовал уделить внимание одиноким пенсионерам, которые могут стать жертвам мошенников, и указал главам муниципальных образований региона на важность контроля за состоянием дорог.

- Нужно постоянно быть начеку, отслеживать погодные условия. Снег пошел - сразу технику на дорогу. Если дорога не чищена, сразу начнутся ДТП, по-другому просто не бывает, - констатировал он. - Наша общая работа - сделать все возможное, чтобы новогодние праздники прошли без ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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