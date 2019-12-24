2019-12-24T13:37:00+03:00
Общество

«СтанкоМашСтрой» ищет менеджеров по продажам

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В связи с активным развитием и расширением производства компания «СтанкоМашСтрой» ищет в свою команду новые профессиональные кадры. Приглашаем на работу менеджеров по продажам – молодых, инициативных, готовых развиваться вместе с нашим предприятием.

У вас высшее образование, имеете опыт работы в сфере продаж металлообрабатывающего оборудования, коммуникабельны, активны, целеустремлены, настойчивы и мечтаете сделать карьеру с приличным доходом – добро пожаловать в нашу команду!

Компания гарантирует вам полную занятость, официальное трудоустройство, согласно Трудовому кодексу РФ, достойную стабильную заработную плату. По необходимости дополнительное обучение.

Присылайте ваше резюме на электронный адрес job@16k20.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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