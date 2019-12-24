2019-12-24T11:59:25+03:00
Общество

Приоритеты Мордовии - безопасность детей и качественная экстренная помощь

Владимир Волков 23 декабря принял участие в церемонии передачи ключей от школьных автобусов и машин скорой помощи
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы МордовииФото: Пресс-служба Главы Мордовии
Изменить размер текста:

Также в мероприятии на площади Победы в Саранске принял участие депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам В.Д.Волкова, в рамках национального проекта «Образование» в этом году Мордовия получила еще 38 единиц транспорта. Эта новая, современная техника российского производства поступит в школы Саранска и 18 районов республики, а также в учреждения дополнительного образования детей. Ее общая стоимость более 77 млн рублей.

«Ежедневно у нас перевозится более четырех тысяч двухсот школьников. Причем их число ежегодно растет. Отмечу, что поставленные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, соответствуют всем требованиям к перевозке детей. Сегодня мы вручим ключи от первого в республике мобильного детского технопарка, который будет работать в наших районах.

Стоимость этой передвижной лаборатории - почти 17 млн рублей. Комплекс позволит детям из сельской местности осваивать лазерные и компьютерные технологии, основы виртуальной реальности, 3D-моделирования, робототехники и других инженерных направлений».

«Особое внимание мы всегда уделяли укреплению первичного звена здравоохранения и службы скорой медицинской помощи. За последние годы удалось значительно обновить парк санитарного автотранспорта. Это позволило улучшить качество оказания экстренной помощи, сократить время ее ожидания, увеличить радиус обслуживания, - сказал Глава Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приоритеты Мордовии - безопасность детей и качественная экстренная помощь
Пензенцев приглашают на предновогоднюю ярмарку
Пензенские дзюдоисты взяли две медали на соревнованиях в Люберцах
Компанию «СтанкоМашСтрой» посетила делегация из Германии
Педагог из Пензенской области - самый молодой участник конкурса
Пензенец Денис Айрапетян завоевал три медали на чемпионате России по шорт-треку
Не смешивайте напитки разной крепости и знайте меру
В Нижнеломовском районе откроется детская поликлиника
Завтра в Саранске отключат воду в нескольких сотнях домов
Фронтовику из Пензы 102 года
Женщина погибла на пожаре в Пензенской области
Очередная смена в Центре одаренных детей Пензенской области
За год в Пензенской области выявили 263 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции
Жительница Кузнецка потеряла 20 тысяч рублей, поверив сообщению о выигрыше
Фермера обязали вернуть спорный земельный участок
Проучивший сожительницу колышлеец может сесть на 2 года
"Первопоселенец" в друзьях у "Одноклассников"
Совет ректоров вузов Пензенской области
Главные елки Пензы и Саранска вошли в топ-25 самых высоких в стране
Пензенскому государственному технологическому университету – 60 лет
В Пензе состоялся фестиваль семейного и дворового спорта «Спорт - норма жизни»
Подозреваемый заключен под стражу
Аспирант ПГУ - победитель Всероссийского инженерного конкурса
Андрей Лузгин: «Переход от решения «горящих» задач к работе на перспективу»
Многодетная семья из Пензы получила микроавтобус
46 саранских кадетов получили береты
ООО «Транснефть – ТСД» обеспечивает сохранение объектов культурного наследия при проведении работ
Житель Саранска попался на краже оцинкованных урн
Пенза может стать «Городом трудовой доблести»