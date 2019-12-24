Приоритеты Мордовии - безопасность детей и качественная экстренная помощь

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-24T11:59:25+03:00

Владимир Волков 23 декабря принял участие в церемонии передачи ключей от школьных автобусов и машин скорой помощи

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Также в мероприятии на площади Победы в Саранске принял участие депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам В.Д.Волкова, в рамках национального проекта «Образование» в этом году Мордовия получила еще 38 единиц транспорта. Эта новая, современная техника российского производства поступит в школы Саранска и 18 районов республики, а также в учреждения дополнительного образования детей. Ее общая стоимость более 77 млн рублей.

«Ежедневно у нас перевозится более четырех тысяч двухсот школьников. Причем их число ежегодно растет. Отмечу, что поставленные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, соответствуют всем требованиям к перевозке детей. Сегодня мы вручим ключи от первого в республике мобильного детского технопарка, который будет работать в наших районах.

Стоимость этой передвижной лаборатории - почти 17 млн рублей. Комплекс позволит детям из сельской местности осваивать лазерные и компьютерные технологии, основы виртуальной реальности, 3D-моделирования, робототехники и других инженерных направлений».

«Особое внимание мы всегда уделяли укреплению первичного звена здравоохранения и службы скорой медицинской помощи. За последние годы удалось значительно обновить парк санитарного автотранспорта. Это позволило улучшить качество оказания экстренной помощи, сократить время ее ожидания, увеличить радиус обслуживания, - сказал Глава Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU