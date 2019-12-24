Пензенцев приглашают на предновогоднюю ярмарку

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-24T11:20:37+03:00

Пройдет она, как обычно, в сквере на улице Славы

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28 декабря в Пензе с 8.00 до 15.00 будет работать предновогодняя ярмарка. Горожане смогут купить местную продукцию по приятным ценам. Пензенские фермеры предложат покупателям свежие мясо и мясные изделия, тушки птиц (куры, утки, гуси), кроликов, колбасные деликатесы, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар-песок, мед, яйцо куриное, масло растительное, рыбу, овощи, фрукты и другую продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU