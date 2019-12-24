Пензенские дзюдоисты взяли две медали на соревнованиях в Люберцах

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-24T11:15:42+03:00

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Пензенские дзюдоисты завоевали две награды на международном юношеском турнире по дзюдо «Nosov Cup VIII», который прошел в подмосковных Люберцах.

На татами соревновались около тысячи юношей и девушек 2006-2011 годов рождения. Спортсмены приехали на состязания со всей страны и из-за рубежа.

Воспитанники клуба «Яма Араши» Никита Власов и Илья Симонов (тренеры Наталья Самойлова и Эдуард Копылов) заняли вторую и третью ступени пьедестала почета в своих весовых категориях. Дипломы и медали спортсменам вручил бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Носов.

ИСТОЧНИК KP.RU