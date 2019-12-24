Компанию «СтанкоМашСтрой» посетила делегация из Германии

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-24T11:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

17 декабря компанию «СтанкоМашСтрой» посетили представители предприятия энергетического блока Федеративной Республики Германии. Деловой визит состоялся в рамках бизнес-миссии немецкой делегации в Пензенскую область, организатором которой выступил Центр поддержки экспорта. Основная цель приезда – поиск новых партнеров, знакомство с инвестиционным, промышленным и экономическим потенциалом региона.

Во время визита немецких делегатов на «СтанкоМашСтрой» прошла презентация предприятия. Гости познакомились с производством металлообрабатывающего оборудования, узнали о рынках сбыта, среди которых особое место занимает Германия. По итогам уходящего 2019 года порядка 5% производимого оборудования было реализовано немецким компаниям.

После ознакомительной экскурсии стороны обсудили текущее взаимодействие с немецкими покупателями, участие в выставках в Германии, а также дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU