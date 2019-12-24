2019-12-24T09:44:15+03:00
Общество

Педагог из Пензенской области - самый молодой участник конкурса

Более 25 тысяч заявок подано на профессиональный конкурс «Учитель будущего»
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Активная регистрация учителей на сайте конкурса подтверждает, что проект действительно востребован среди педагогов. Заявки поступают из всех регионов России», - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он подчеркнул, что благодаря отсутствию ограничений, конкурс вызвал интерес среди учителей разного возраста. «Самым взрослым участником в настоящий момент является 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области, тогда как самому молодому участнику 18 лет, и это - учитель английского языка из г. Кузнецка Пензенской области», - прокомментировал Алексей Комиссаров.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания. Конкурс состоит из трех этапов: дистанционного тестирования, окружных полуфиналов и финала.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» - образовательного центра АНО «Россия - страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приоритеты Мордовии - безопасность детей и качественная экстренная помощь
Пензенцев приглашают на предновогоднюю ярмарку
Пензенские дзюдоисты взяли две медали на соревнованиях в Люберцах
Компанию «СтанкоМашСтрой» посетила делегация из Германии
Педагог из Пензенской области - самый молодой участник конкурса
Пензенец Денис Айрапетян завоевал три медали на чемпионате России по шорт-треку
Не смешивайте напитки разной крепости и знайте меру
В Нижнеломовском районе откроется детская поликлиника
Завтра в Саранске отключат воду в нескольких сотнях домов
Фронтовику из Пензы 102 года
Женщина погибла на пожаре в Пензенской области
Очередная смена в Центре одаренных детей Пензенской области
За год в Пензенской области выявили 263 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции
Жительница Кузнецка потеряла 20 тысяч рублей, поверив сообщению о выигрыше
Фермера обязали вернуть спорный земельный участок
Проучивший сожительницу колышлеец может сесть на 2 года
"Первопоселенец" в друзьях у "Одноклассников"
Совет ректоров вузов Пензенской области
Главные елки Пензы и Саранска вошли в топ-25 самых высоких в стране
Пензенскому государственному технологическому университету – 60 лет
В Пензе состоялся фестиваль семейного и дворового спорта «Спорт - норма жизни»
Подозреваемый заключен под стражу
Аспирант ПГУ - победитель Всероссийского инженерного конкурса
Андрей Лузгин: «Переход от решения «горящих» задач к работе на перспективу»
Многодетная семья из Пензы получила микроавтобус
46 саранских кадетов получили береты
ООО «Транснефть – ТСД» обеспечивает сохранение объектов культурного наследия при проведении работ
Житель Саранска попался на краже оцинкованных урн
Пенза может стать «Городом трудовой доблести»