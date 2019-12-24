Педагог из Пензенской области - самый молодой участник конкурса

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-24T09:44:15+03:00

Более 25 тысяч заявок подано на профессиональный конкурс «Учитель будущего»

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Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Активная регистрация учителей на сайте конкурса подтверждает, что проект действительно востребован среди педагогов. Заявки поступают из всех регионов России», - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он подчеркнул, что благодаря отсутствию ограничений, конкурс вызвал интерес среди учителей разного возраста. «Самым взрослым участником в настоящий момент является 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области, тогда как самому молодому участнику 18 лет, и это - учитель английского языка из г. Кузнецка Пензенской области», - прокомментировал Алексей Комиссаров.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания. Конкурс состоит из трех этапов: дистанционного тестирования, окружных полуфиналов и финала.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» - образовательного центра АНО «Россия - страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

ИСТОЧНИК KP.RU