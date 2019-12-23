2019-12-23T16:38:44+03:00
На здоровье

Не смешивайте напитки разной крепости и знайте меру

Врач-нарколог Илья Лан дает советы пензенцам, как уберечься от похмелья
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
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«Для того чтобы встретить Новый год весело, за столом с близкими друзьями и родными, не стоит употреблять спиртные напитки «заранее». Садиться за праздничный стол лучше не ранее 23:00 часов, - рекомендует доктор. - Обращайте внимание на качество алкоголя, ведь в Новый год заметно больше подделок, суррогатов.

Не смешивайте напитки разной степени крепости. Кстати, по наблюдениям последних 5-ти лет в новогодние праздники число обращений в наркологический стационар увеличивается на 10-20%», отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Главный и правильный совет нарколога - не употреблять алкоголь совсем. «Однако, Новый год - событие стихийное, и если уж вас эта стихия приняла, то не перебарщивайте: 100-150 гр. водки - не смертельная доза под новогоднее веселье. А вот все, что больше, приведет к «утренним» неприятностям,- продолжает рассказывать Илья Львович. - Употребление алкоголя во время застолья должно сопровождаться достаточным, но не излишним количеством пищи.

Распланируйте заранее развлечения на период праздничных дней и включите туда занятия, не совместимые с употреблением алкоголя: катание на лыжах, коньках, игра в снежки.

Чтобы быстрее прийти в себя после новогодней ночи, первой рекомендацией будет сон. Если у вас есть возможность остаться в постели, то не стоит торопиться с пробуждением и постарайтесь хорошо выспаться.

«Очень часто после застолья утром люди испытывают такие неприятные ощущения, как жажда, головная боль, тошнота, разбитость. Это связано с токсическим действием алкоголя на организм…В первую очередь необходимо восстановить объём жидкости и баланс электролитов в организме. Используем такие напитки, как отвар из сухофруктов, мятный или ромашковый чай, минеральная вода, рассол от соленых, но не маринованных овощей».

Рекомендованы так же прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. Однозначно не стоит в этот день переедать и посещать баню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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