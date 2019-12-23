В Нижнеломовском районе откроется детская поликлиника

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-23T16:01:38+03:00

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Сегодня в Пензе состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами городских округов и муниципальных образований. Губернатор Иван Белозерцев напомнил о новых социально-экономических объектах, введенных в эксплуатацию в конце года.

- На прошлой неделе мы открыли завод по производству картофельного крахмала в Пензенском районе. В Каменке после реконструкции открылся стадион «Дорожник» с новым полем с подогревом, - поставил задачу губернатор.

В селе Мещерское Сердобского района введён в эксплуатацию после капитального ремонта Дом культуры. Глава области нацелил на максимальное использование площадок ДК, который, по его словам, должен быть наполнен содержательной работой.

- Завтра мы в Нижнеломовском районе открываем детскую поликлинику, - анонсировал Иван Белозерцев. - Важный проект, который за два года мы реализовали - для жителей, детей.

ИСТОЧНИК KP.RU