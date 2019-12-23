Завтра в Саранске отключат воду в нескольких сотнях домов

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-23T15:03:10+03:00

Это связано с аварийными работами

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Завтра с 09:30 до окончания работ в Саранске без воды останутся:

* многоэтажные жилые дома:

- ул. Восточная, д. 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Горная, д. 3, 9, 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

- ул. Энергетическая, д. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31;

- ул. Гайдара, д. 6, 8, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37;

- ул. Пржевальского, д. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

- ул. Белинского, д. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

- ул. Кооперативная, д. 1, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

- ул. Центральная, д. 1, 2, 6, 12, 13;

- ул. Северная, д. 2, 3а, 4, 5а;

- ул. Вакеева, д. 5, 7, 14, 20;

* частный сектор:

- ул. Кооперативная;

- ул. Гайдара;

- ул. Луначарского;

- ул. Пржевальского;

- ул. Северная;

- ул. Салтыкова-Щедрина;

- ул. Белинского;

- пер. Белинского.

На время отключения холодного водоснабжения будет организован подвоз воды. Место размещения машины можно уточнить по телефону 24-17-24.

ИСТОЧНИК KP.RU