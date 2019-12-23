2019-12-23T10:22:59+03:00
Общество

Фронтовику из Пензы 102 года

22 декабря исполнилось 102 года ветерану Великой Отечественной войны Сергею Ивановичу Астафьеву
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Депутат Законодательного Собрания Пензенской области Ольга Чистякова поздравила ветерана с днем рождения, пожелала крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и вручила подарок в виде продуктового набора, праздничный пирог и цветы.

Сергей Иванович Астафьев родился в с. Октябрьское Кондольского района. В годы Великой Отечественной войны был призван в 112 стрелковый полк (г. Мурманск) и принимал участие в боевых действиях на Волховском фронте. Получил ранение и был демобилизован. Направлен на работы по восстановлению разрушенного Ленинграда. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями.

После войны работал трактористом в колхозе. В 1967 году переехал в г. Пензу. У Сергея Ивановича 3 детей, 4 внука, 5 правнуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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