Женщина погибла на пожаре в Пензенской области

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-23T08:15:16+03:00

Ее сожитель успел выйти из горящего дома

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Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины 1979 года рождения при пожаре.

В 18 часу 21 декабря в жилом доме по улице Центральной в селе Козловка Пачелмского района произошел пожар. О возгорании в подразделение МЧС сообщили соседи. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело 40-летней женщины. Ее сожитель успел выйти из горящего дома.

При первоначальном осмотре на погибшей каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи. Точная причина пожара будет установлена в ходе доследственной проверки.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели женщины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU