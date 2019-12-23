2019-12-23T07:50:01+03:00
Общество

Очередная смена в Центре одаренных детей Пензенской области

Закрытие 4 профильной смены «Междисциплинарная математика» состоялось в субботу, 21 декабря
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области
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Учеников Центра, их родителей и педагогов приветствовала первый заместитель министра образования Лилия Чащина.Сертификат участника профильной смены и подарок получили все ученики Центра.

По инициативе губернатора области Ивана Белозерцева Центр выявления и поддержки одаренных детей начал работу 1 сентября 2019 года в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». За это время 120 детей стали участниками 4 смен: по экологии, информатике, физике и математике. В 2020 году более 600 детей станут учениками Центра на постоянной основе, а более 10 тыс. - примут участие в мероприятиях, организованных Центром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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