За год в Пензенской области выявили 263 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции

СЕГОДНЯ 20:09 2019-12-22T20:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

За уходящий год ведомство провело 329 контрольных мероприятий, в результате которых выявили 263 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции и наложили штрафов на общую сумму в размере 2,09 миллионов рублей.

Совместно с общественными организациями министерство провело мониторинг 1200 объектов потребительского рынка, в результате которых выявлено 104 нарушения. Рабочими группами муниципальных образований проведен мониторинг 12382 предприятий торговли и общественного питания, в результате которого было выявлено 669 фактов незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, в результате чего сотрудниками правоохранительных органов было составлено 608 протоколов.

Лучших результатов удалось достигнуть в Бессоновском, Городищенском, Кузнецком, Каменском, Пензенском районах, а также в городах Пензе и Кузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU