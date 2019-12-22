2019-12-22T20:09:04+03:00
Общество

За год в Пензенской области выявили 263 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции

В областном минсельхозе подвели итоги работы в данном направлении
Анна ЧЕРНАЯ
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За уходящий год ведомство провело 329 контрольных мероприятий, в результате которых выявили 263 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции и наложили штрафов на общую сумму в размере 2,09 миллионов рублей.

Совместно с общественными организациями министерство провело мониторинг 1200 объектов потребительского рынка, в результате которых выявлено 104 нарушения. Рабочими группами муниципальных образований проведен мониторинг 12382 предприятий торговли и общественного питания, в результате которого было выявлено 669 фактов незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, в результате чего сотрудниками правоохранительных органов было составлено 608 протоколов.

Лучших результатов удалось достигнуть в Бессоновском, Городищенском, Кузнецком, Каменском, Пензенском районах, а также в городах Пензе и Кузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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