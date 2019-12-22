2019-12-22T17:28:21+03:00
Происшествия

Жительница Кузнецка потеряла 20 тысяч рублей, поверив сообщению о выигрыше

Проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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56-летняя жительница Кузнецка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей пришло сообщение о выигрыше в размере 230 тысяч рублей. Для получения приза нужно было зарегистрироваться на определенном сайте, оплатить налог и застраховать выигрыш, после чего позвонить по номеру.

Женщина выполнила инструкции и зарегистрировалась на указанном сайте, на котором указала данные своей банковской карты, а также ввела коды подтверждения из смс-сообщений. После чего обнаружила, что со счета ее карты списаны 20 тысяч рублей. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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