Жительница Кузнецка потеряла 20 тысяч рублей, поверив сообщению о выигрыше
56-летняя жительница Кузнецка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей пришло сообщение о выигрыше в размере 230 тысяч рублей. Для получения приза нужно было зарегистрироваться на определенном сайте, оплатить налог и застраховать выигрыш, после чего позвонить по номеру.
Женщина выполнила инструкции и зарегистрировалась на указанном сайте, на котором указала данные своей банковской карты, а также ввела коды подтверждения из смс-сообщений. После чего обнаружила, что со счета ее карты списаны 20 тысяч рублей. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана.
Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU