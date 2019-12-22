2019-12-22T13:56:36+03:00
Общество

Фермера обязали вернуть спорный земельный участок

По иску прокуратуры Мордовии суд признал недействительным договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики МордовияФото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия
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Арбитражным судом Республики удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора Мордовии о признании недействительным договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 4538 га от 03.01.2018. Договор был заключен администрацией Баевского сельского поселения Ардатовскго района и главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Решением суда фермера обязали возвратить администрации сельского поселения спорный земельный участок.

Заместитель прокурора республики обосновал свою позицию. При приобретении права аренды земельного участка без торгов были нарушены требования законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Оспоренный договор заключен ответчиками в отсутствие документов, обосновывающих возможность льготного предоставления земельного участка. Как установлено проверкой и доказано в суде, ранее спорный земельный участок главой (фермерского) хозяйства для сельскохозяйственного производства не использовался.

Таким образом, спорный земельный участок смог быть предоставлен в аренду только при соблюдении конкурентной процедуры (проведении торгов).

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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