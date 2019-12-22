Проучивший сожительницу колышлеец может сесть на 2 года

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-22T12:59:42+03:00

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Ссора между мужчиной и его сожительницей возникла в селе Трескино Колышлейского района Пензенской области. В ходе конфликта злоумышленник нанес ей два удара кулаком в область живота, повредив ребра. На следующий день состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, она была госпитализирована.

Прокуратура Колышлейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 54-летнего жителя района о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Заявленный по уголовному делу иск прокурора о возмещении Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области расходов на стационарное лечение потерпевшей суд удовлетворил в полном объеме, взыскав с осужденного более 41,5 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU