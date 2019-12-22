2019-12-22T12:59:42+03:00
Происшествия

Проучивший сожительницу колышлеец может сесть на 2 года

Женщина обменяла часть мяса зарезанного им козла на спиртное
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ссора между мужчиной и его сожительницей возникла в селе Трескино Колышлейского района Пензенской области. В ходе конфликта злоумышленник нанес ей два удара кулаком в область живота, повредив ребра. На следующий день состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, она была госпитализирована.

Прокуратура Колышлейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 54-летнего жителя района о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Заявленный по уголовному делу иск прокурора о возмещении Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области расходов на стационарное лечение потерпевшей суд удовлетворил в полном объеме, взыскав с осужденного более 41,5 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фермера обязали вернуть спорный земельный участок
Проучивший сожительницу колышлеец может сесть на 2 года
"Первопоселенец" в друзьях у "Одноклассников"
Совет ректоров вузов Пензенской области
Главные елки Пензы и Саранска вошли в топ-25 самых высоких в стране
Пензенскому государственному технологическому университету – 60 лет
В Пензе состоялся фестиваль семейного и дворового спорта «Спорт - норма жизни»
Подозреваемый заключен под стражу
Аспирант ПГУ - победитель Всероссийского инженерного конкурса
Андрей Лузгин: «Переход от решения «горящих» задач к работе на перспективу»
Многодетная семья из Пензы получила микроавтобус
46 саранских кадетов получили береты
ООО «Транснефть – ТСД» обеспечивает сохранение объектов культурного наследия при проведении работ
Житель Саранска попался на краже оцинкованных урн
Пенза может стать «Городом трудовой доблести»