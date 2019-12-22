2019-12-22T12:21:11+03:00
Недвижимость

"Первопоселенец" в друзьях у "Одноклассников"

Территорию у памятника приведут в порядок
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Соответствующее поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, в ходе прямой линии в социальной сети «Одноклассники». Состояние лестничного схода к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю в субботу, 21 декабря, проверил глава администрации города Андрей Лузгин.

В рабочем совещании приняли участие заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов, начальник Управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

Градоначальник предложил подготовить проект ремонта данной лестницы.

Также дано поручение директору МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Вячеславу Голохвастову организовать весной работы по очистке территории в окрестности лестницы от сухостоя и аварийных деревьев.

Участники выездного совещания посетили также территорию, прилегающую к Спасскому кафедральному собору. В настоящее время здесь ведется работа по монтажу баллюстрады, опор освещения и восстановления примыканий к существующим покрытиям.

Андрей Лузгин дал ряд поручений по благоустройству территории собора и организации работ. Директору МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» - вывезти снег с площади, очистить ее от наледи, посыпать тропинки песко-соляной смесью. Подрядчику ООО «Автодорога» - убрать за собой мусор, привести в порядок территорию, закрепленную за организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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