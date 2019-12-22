Совета ректоров вузов Пензенской области

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-22T10:17:53+03:00

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Как точки роста для университетов в рамках национального проекта «Наука», в частности, были отмечены такие позиции, как развитие научной и научно-производственной кооперации, развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ.

Ректор ПГУ, депутат Законодательного Собрания Александр Гуляков проинформировал собравшихся об участии вуза в реализации национального проекта «Наука». ПГУ стал победителем конкурсов на предоставление грантов в рамках трех федеральных проектов:

«Новые возможности для каждого» (с объемом финансирования вуза из федерального бюджета 9,13 млн руб.), «Экспорт образования» (1,5 млн руб.) и «Молодые профессионалы» (29,34 млн руб.).

На заседании рассмотрены темы цифровой трансформации вузов, социальной защищенности работников и обучающихся, а также перспективы проведения мероприятий в честь Татьянина дня и Дня российской науки, а также межвузовского смотра-конкурса «Молодой преподаватель вуза».

Председатель совета ректоров Александр Гуляков дал поручение активизировать работу по вовлечению студентов в занятия физической культурой и спортом, а также мотивировать их к сдаче нормативов ГТО.

Членами совета были также рассмотрены аспекты, связанные с выполнением постановления президиума и Совета ректоров «О работе профсоюзных организаций по обеспечению безопасных условий труда и охраны здоровья работников вузов» и ряда других постановлений.

ИСТОЧНИК KP.RU