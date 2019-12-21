Главные елки Пензы и Саранска вошли в топ-25 самых высоких в стране

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-21T17:11:39+03:00

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Согласно исследованию, в тройку лидеров рейтинга самых высоких главных елок в стране вошли деревья из Красноярска (высота елки 55 метров), Екатеринбурга (50 метров) и Махачкалы (40 метров).

16-е место в списке заняла пензенская елка, установленная на площади Ленина. Ее высота составляет 25 метров.

Главная елка Саранска высотой в 23 с половиной метра, расположилась на 20 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU