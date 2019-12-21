Главные елки Пензы и Саранска вошли в топ-25 самых высоких в стране
Рейтинг представило аналитическое агентство «ТурСтат»
Изменить размер текста:
Согласно исследованию, в тройку лидеров рейтинга самых высоких главных елок в стране вошли деревья из Красноярска (высота елки 55 метров), Екатеринбурга (50 метров) и Махачкалы (40 метров).
16-е место в списке заняла пензенская елка, установленная на площади Ленина. Ее высота составляет 25 метров.
Главная елка Саранска высотой в 23 с половиной метра, расположилась на 20 месте.
ИСТОЧНИК KP.RU