2019-12-21T17:11:39+03:00
Общество

Главные елки Пензы и Саранска вошли в топ-25 самых высоких в стране

Рейтинг представило аналитическое агентство «ТурСтат»
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно исследованию, в тройку лидеров рейтинга самых высоких главных елок в стране вошли деревья из Красноярска (высота елки 55 метров), Екатеринбурга (50 метров) и Махачкалы (40 метров).

16-е место в списке заняла пензенская елка, установленная на площади Ленина. Ее высота составляет 25 метров.

Главная елка Саранска высотой в 23 с половиной метра, расположилась на 20 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24