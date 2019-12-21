2019-12-21T16:50:37+03:00
Общество

Пензенскому государственному технологическому университету – 60 лет

Торжественное мероприятие с участием Ивана Белозерцева состоялось вчера в Центре культуры и досуга
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор отметил важную роль вуза в подготовке кадров для промышленности Пензенской области.

- Во все времена ваши выпускники пользуются большим спросом у работодателей и всегда оказываются с работой, - сказал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что университет не стоит на месте, появляются новые направления и методики, его студенты и сотрудники принимают участие в национальных проектах и федеральных программах.

- Надеюсь, что кадры, которые вы сегодня готовите, будут оставаться в Пензенской области, на наших предприятиях. А мы будем делать все для того, чтобы их становилось как можно больше, - отметил глава региона.

Завершилась официальная часть награждением сотрудников вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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