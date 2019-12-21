Пензенскому государственному технологическому университету – 60 лет
Губернатор отметил важную роль вуза в подготовке кадров для промышленности Пензенской области.
- Во все времена ваши выпускники пользуются большим спросом у работодателей и всегда оказываются с работой, - сказал Иван Белозерцев.
Он подчеркнул, что университет не стоит на месте, появляются новые направления и методики, его студенты и сотрудники принимают участие в национальных проектах и федеральных программах.
- Надеюсь, что кадры, которые вы сегодня готовите, будут оставаться в Пензенской области, на наших предприятиях. А мы будем делать все для того, чтобы их становилось как можно больше, - отметил глава региона.
Завершилась официальная часть награждением сотрудников вуза.
ИСТОЧНИК KP.RU