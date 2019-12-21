В Пензе состоялся фестиваль семейного и дворового спорта «Спорт - норма жизни»

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-21T16:41:49+03:00

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Фестиваль стартовал с общей разминки, в которой приняли участие спортивные семьи, школьники и представители одного из самых популярных видов двигательной активности в Пензенской области – северной или скандинавской ходьбы.

- Спорт – это для великих спортсменов. А чтобы ими стать, нужно начинать с малого, с физкультуры, - отметил Иван Белозерцев. - Очень важно, чтобы у нас в Пензенской области как можно больше школьников и студентов было вовлечено в занятия физкультурой и спортом. Что касается старшего поколения, это замечательно, что вы проявляете активность, что у нас развивается дворовый спорт, что партия «Единая Россия» долгие годы сопровождает этот проект. И что к нему присоединяется всё больше жителей Пензенской области, как молодёжи, так и людей старшего возраста.

В рамках фестиваля состоялось награждение спортивных семей. Также Иван Белозерцев вручил координатору движения «Содружество клубов скандинавской ходьбы по-пензенски» Светлане Грачевой сертификат на получение 280 пар палок для занятий северной ходьбой и 30 фитнес-браслетов.

Кроме того, глава субъекта РФ отметил подарком активную участницу клуба скандинавской ходьбы «Олимпиец» Веру Макарову, которой в этот день исполнился 91 год.

ИСТОЧНИК KP.RU