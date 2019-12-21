Подозреваемый заключен под стражу

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-21T14:01:46+03:00

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела выявили 37 - летнего жителя Пензы, подозреваемого в совершении данной кражи. Установлено, что злоумышленник совершил хищение 10 коробок с мебельной фурнитурой из контейнера, расположенного на грузовой железнодорожной платформе. Сбыть украденное имущество ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками транспортной полиции.

По данному факту следственным отделом Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU