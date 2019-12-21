Аспирант ПГУ - победитель Всероссийского инженерного конкурса
19 декабря в Крымском федеральном университете определили победителей Всероссийского инженерного конкурса. Ими стали представители 17 вузов России. Среди лучших - проекты в сфере экологии, сельского хозяйства, транспорта, аэронавигации и безопасности. Всего победители определены в 21-й номинации.
«Я очень надеюсь, что ребята, поучаствовав в конкурсе, не оставят это направление деятельности и по окончании университетов найдут себя в реальном производстве», — отметила директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Чернышева.
Лучшим в номинации «Нанотехнологии и наноматериалы» признан аспирант 2-го года обучения Пензенского государственного университета Тимур Зинченко.
Также первые места заняли студенты из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Архангельска, Рязани, Владимира, Иваново, Екатеринбурга, Севастополя, Смоленска, Иркутска, Кирова, Томска и Уфы.
Победители конкурса получили в подарок современное компьютерное оборудование и другие призы.
V Всероссийский инженерный конкурс «ВИК - 2019» организован Министерством науки и высшего образования РФ. Финал конкурса впервые прошел в Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU