Аспирант ПГУ - победитель Всероссийского инженерного конкурса

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-21T12:23:10+03:00

300 человек из 130 вузов страны приняли участие в финале конкурса «ВИК- 2019»

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19 декабря в Крымском федеральном университете определили победителей Всероссийского инженерного конкурса. Ими стали представители 17 вузов России. Среди лучших - проекты в сфере экологии, сельского хозяйства, транспорта, аэронавигации и безопасности. Всего победители определены в 21-й номинации.

«Я очень надеюсь, что ребята, поучаствовав в конкурсе, не оставят это направление деятельности и по окончании университетов найдут себя в реальном производстве», — отметила директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Чернышева.

Лучшим в номинации «Нанотехнологии и наноматериалы» признан аспирант 2-го года обучения Пензенского государственного университета Тимур Зинченко.

Также первые места заняли студенты из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Архангельска, Рязани, Владимира, Иваново, Екатеринбурга, Севастополя, Смоленска, Иркутска, Кирова, Томска и Уфы.

Победители конкурса получили в подарок современное компьютерное оборудование и другие призы.

V Всероссийский инженерный конкурс «ВИК - 2019» организован Министерством науки и высшего образования РФ. Финал конкурса впервые прошел в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU