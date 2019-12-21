Андрей Лузгин: «Переход от решения «горящих» задач к работе на перспективу»

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-21T11:06:55+03:00

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-Два месяца прошло с момента моего избрания на пост главы администрации города. Срок небольшой, далеко идущие выводы делать преждевременно. Сейчас для городской администрации - традиционно загруженный период работы. В целом, нет острой необходимости менять состав администрации. Наша ключевая задача - оптимизировать ее работу.

Андрей Лузгин рассказал об основных принципиальных подходах, которые позволят достичь эффективных показателей в деятельности муниципалитета. В первую очередь, оптимизация системы закупок.

Реализация совместно с одним из ведущих банков России проекта «Бережливая администрация», позволит увеличить скорость обслуживания граждан, выполнять больше функций при имеющихся ресурсах.

Основополагающим принципом работы городской администрации должна стать ориентация на решение проблем наших жителей.

Еще одна цель - долгосрочное планирование, выстраивание приоритетов и переход от решения текущих «горящих» задач к работе на перспективу, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

- Важно доносить информацию до пензенцев, когда и где, в конкретном дворе или на тех дорогах, по которым они ездят, произойдут изменения.

-Работа с источниками доходов, реализация национальных проектов, расширение малого и среднего предпринимательства за счет легализации бизнеса, который находится в "серой" зоне - такие задачи также стоят перед нами, - сообщил Андрей Вячеславович.

Далее он остановился на ключевых направлениях развития областного центра. В сфере образования на данном этапе готово здание новой школы в 6-ом микрорайоне Арбеково. В следующем году будет введена в эксплуатацию еще одна в Эко-квартале. До конца года откроется четыре новых корпуса детских садов на улицах Антонова, Измайлова, Депутатской, Набережной реки Мойки.

Учитывая интенсивную застройку микрорайона ГПЗ-24, принято решение построить здесь еще одно дошкольное учреждение, сейчас готовится проектно-сметная документация на объект.

Третий год подряд Пензенская область в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большой объем работ выполнен в Пензе - это 159 объектов протяженностью 108,6 км.

- На данный момент заключены контракты на ремонт шести крупных объектов - улиц Луначарского, Терновского, Баумана, Окружной, дороги-дублера улицы Окружной, проспекта Строителей,- сказал глава администрации.- В 2020 году завершим работы по основным автомагистралям, в 2021 -уйдем в частный сектор.

Рассказал мэр о планах по благоустройству общественных пространств, реализации программы переселения граждан, оптимизации работы общественного транспорта, реконструкции инженерных сетей, о планах возрождения речного транспорта. Ожидается, что одна из компаний организует курсирование транспорта по Суре от стелы "Росток" до города "Спутник".

В завершение главе администрации города задали вопрос о том, как он собирается праздновать Новый год.

-Эти дни проведу в городе, посещу городские мероприятия, скорее всего, на площади Ленина. Для сотрудников администрации города праздники - не время для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU