2019-12-20T17:22:41+03:00
Общество

Многодетная семья из Пензы получила микроавтобус

Супруги Татьяна и Евгений Гуляевы воспитывают девятерых детей
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня семью посетил губернатор Иван Белозерцев.

- У вас прекрасная дружная семья, - отметил глава региона. - Когда вы вместе, улыбаясь, вышли на сцену на праздновании Дня матери, и зал приветствовал вас овациями, мне захотелось заехать к вам в гости. Я обещал вам тогда подарок, пришло время его вручить.

Для семьи Гуляевых был приобретен микроавтобус «ГАЗель».

- Это и есть настоящее счастье – здоровые красивые дети, светлый и теплый дом. Желаю вам в новом году исполнения всех ваших желаний, - резюмировал Иван Белозерцев. - Вы - хороший пример для всех.

Старшему сыну Татьяны и Евгения - 18, младшей дочери – полтора года. В 2008 году Гуляевы воспользовались льготным займом целевой программы «Дом для молодой семьи в Пензенской области», в мае 2015 получили земельный участок на территории села Альферьевка Пензенского района. Сейчас семья живет в частном благоустроенном доме со всеми удобствами. Мать семейства Татьяна Гуляева награждена медалью «Материнская доблесть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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