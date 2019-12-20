46 саранских кадетов получили береты
Торжественная церемония посвящения состоялась в школе № 43
Фото: ГУ МЧС по РМ
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Для двух новых классов морских кадетов в учреждении организовали праздник. В ходе церемонии 46 пятиклашек приняли присягу, и, по уже сложившейся традиции, старшие товарищи вручили им береты. С этим знаменательным днем кадетов поздравили почетные гости.
В школе №3 уже много лет развивается движение морских кадетов, подшефных Государственной инспекции по маломерным судам. Кадеты носят имя прославленного и непобедимого адмирала Российского флота Федора Ушакова.
В конце праздника состоялся кадетский концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU