46 саранских кадетов получили береты

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-20T15:37:14+03:00

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Для двух новых классов морских кадетов в учреждении организовали праздник. В ходе церемонии 46 пятиклашек приняли присягу, и, по уже сложившейся традиции, старшие товарищи вручили им береты. С этим знаменательным днем кадетов поздравили почетные гости.

В школе №3 уже много лет развивается движение морских кадетов, подшефных Государственной инспекции по маломерным судам. Кадеты носят имя прославленного и непобедимого адмирала Российского флота Федора Ушакова.

В конце праздника состоялся кадетский концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU