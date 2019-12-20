2019-12-20T13:00:31+03:00
Происшествия

Житель Саранска попался на краже оцинкованных урн

Возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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В полицию Саранска поступила информация о том, что некий мужчина сдал в пункт приема металла оцинкованные урны.

После проверки29-летний безработный житель Саранска был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что пошел на преступление из-за отсутствия денег. В течение нескольких дней мужчина украл 18 урн с улиц Волгоградской, Девятаева, Псковской и Севостопольской, которые сдал в ближайший пункт приема чермета. По предварительным данным, ущерб составил около 10 000 рублей.

В настоящее время краденное изъято. Подозреваемый полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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