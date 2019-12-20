Пенза может стать «Городом трудовой доблести»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-20T12:21:35+03:00

О подаче заявки на получение звания сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе очередной двадцать шестой сессии Законодательного Собрания

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Обращаясь к парламентариям, глава региона напомнил о том, что 13 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс в Государственную Думу проект Федерального закона «О почётном звании «Город трудовой доблести». Он позволит установить правовые основы присвоения городам звания «Город трудовой доблести».

- В военное время наша область стала крупным пунктом промышленной эвакуации. В первые два года войны в наш регион были эвакуированы десятки предприятий. Они работали на то, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Выпускали снаряды, боеприпасы. Заводы были эвакуированы к нам из Москвы, Ленинграда, Симферополя, Воронежа, Харькова, Орла, многих других регионов, - напомнил губернатор.

Не остались в стороне и труженики сельского хозяйства.

- Наши колхозы и совхозы дали Родине около 60 миллионов пудов хлеба, другую сельскохозяйственную продукцию. На фронт было отправлено более 67 тонн шерсти, почти 18 тысяч полушубков, 59 тысяч пар валенок, 8 тысяч меховых жилетов, 124 тысячи пар носков, - перечислил Иван Белозерцев. В фонд обороны жители нашего региона внесли 129 миллионов рублей, 4,5 килограмма золота, около 39 килограммов серебра. И так далее. Думаю, что это абсолютно правильное решение Президента Российской Федерации, надеюсь, данный законопроект будет принят. И у Пензы есть все основания претендовать на это почётное звание.

Инициативу Ивана Белозерцева депутаты регионального Законодательного Собрания поддержали единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU