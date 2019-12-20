2019-12-20T11:28:45+03:00
Происшествия

В Саранске разыскивают ушедшего из больницы Михаила Перегудина

Мужчина пропал 26 ноября
Анна ЧЕРНАЯ
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Полиция Саранска просит помочь в розыске Михаила Александровича Перегудина, 1981 года рождения, уроженца села Апраксино Атяшевского района. Вечером 26 ноября мужчина ушел из ГБУЗ РМ Республиканская клиническая больница №4 и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170-175 см, на вид 40 лет, среднего телосложения. Особые приметы: спинка носа искривлена влево, лобная залысина. Был одет: куртка болоньевая зеленого цвета, брюки черного цвета, шапка черного цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении Перегудина, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-02, 29-90-38, 29-90-23 или 8(999)7781881 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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