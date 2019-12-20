Жительница Камешкирского района предстанет перед судом за сон в чужом доме

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-20T10:56:43+03:00

В этом году женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение; кроме того, она имеет судимость за кражу

Изменить размер текста: A A

50-летняя жительница села Русский Камешкир предстанет перед судом за незаконное проникновение в чужое жилище. Следствием установлено, что 9 ноября гражданка, будучи пьяной, пришла в гости к знакомому. Мужчина, торопившийся по своим делам, ее впустил, но через некоторое время попросил удалиться, и ушел сам.

Через некоторое время женщина вернулась к дом , сломала забор, выбила окно лопатой и влезла внутрь, где и уснула. Звук разбитого стекла привлек внимание соседа, который вызвал полицию. Злоумышленница была задержана.

Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье.

ИСТОЧНИК KP.RU