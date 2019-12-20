2019-12-20T10:59:35+03:00
Общество

Более 600 новогодних подарков детям

Отправил в районы Пензенской области депутат Законодательного Собрания, генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин
Виктор ВИКТОРОВ
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«Дети не виноваты в ситуации, в которой оказались их семьи, новогодний праздник должен быть радостным, дети всегда ожидают какого-то волшебства от новогодней ночи. А сладкий подарок поможет создать им праздничное настроение», - говорит парламентарий.

Традиционно в канун Нового года и Рождества Христова народный избранник организует благотворительную акцию для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. В этом году более 600 новогодних подарков отправились по адресам Нижнеломовского, Вадинского, Спасского, Наровчатского и Сосновоборского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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