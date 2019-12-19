В Сердобском районе торжественно открыли отремонтированный Дом культуры

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-19T18:18:10+03:00

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Год назад на прием к спикеру регионального парламента пришли инициативные граждане и попросили оказать содействие в ремонте дома культуры, который является сердцем и душой села. Они рассказали, что здание было сдано в эксплуатацию в 1978 году.

Валерий Лидин взял решение вопроса на личный контроль. Была подготовлена проектно-сметная документация для включения объекта в программу «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2022 годы». В мае текущего года подрядчик приступил к работам.

- Сегодня мы видим результаты труда строителей. Здание уютное, красивое, светлое. Это настоящий центр общественной и культурной жизни, место общения, развития творческих способностей земляков, - сказал Валерий Лидин, знакомясь с экспозицией юных воспитанников.

Глава региональной законодательной власти пообщался с сотрудниками, ребятами и их родителями. Местные жители благодарили представителей власти за прекрасный подарок к Новому году, который открывает перед учреждением новые возможности для развития культурной сферы, позволит внедрять новые формы работы и повысит качество предоставляемых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU