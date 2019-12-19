2019-12-19T18:18:10+03:00
Звезды

В Сердобском районе торжественно открыли отремонтированный Дом культуры

Почетным гостем праздника стал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Год назад на прием к спикеру регионального парламента пришли инициативные граждане и попросили оказать содействие в ремонте дома культуры, который является сердцем и душой села. Они рассказали, что здание было сдано в эксплуатацию в 1978 году.

Валерий Лидин взял решение вопроса на личный контроль. Была подготовлена проектно-сметная документация для включения объекта в программу «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2022 годы». В мае текущего года подрядчик приступил к работам.

- Сегодня мы видим результаты труда строителей. Здание уютное, красивое, светлое. Это настоящий центр общественной и культурной жизни, место общения, развития творческих способностей земляков, - сказал Валерий Лидин, знакомясь с экспозицией юных воспитанников.

Глава региональной законодательной власти пообщался с сотрудниками, ребятами и их родителями. Местные жители благодарили представителей власти за прекрасный подарок к Новому году, который открывает перед учреждением новые возможности для развития культурной сферы, позволит внедрять новые формы работы и повысит качество предоставляемых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сердобском районе торжественно открыли отремонтированный Дом культуры
В Саранске обсудили вопросы безопасности дорожного движения
Пензенские депутаты поддержали борьбу со снюсами
В Кочкуровском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина
Пензенец, почти год не плативший алименты, лишился свободы
Как отменить доверенность на право отчуждения дома?
Пензенская область укомплектована машинами скорой помощи с запасом
ГЛОНАСС и сервис «Яндекс. Транспорт» знают все
Подсудимая вину не признала
И зазвучал в доме престарелых баян
Защита от чрезвычайных ситуаций надежная
Пензенский суд не изменил наказание для заключенного, сбежавшего из тюрьмы на свидание
Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки пензенским донорам
Заплати за электроэнергию и стань участником акции
В пензенском зоопарке поселились арасари
Пензенские подразделения ГУ МЧС получили новую спецтехнику