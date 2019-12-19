Пензенские депутаты поддержали борьбу со снюсами

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-19T16:10:12+03:00

Региональный закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции принят на очередной двадцать шестой сессии Законодательного Собрания

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В начале этой недели губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с призывом изъять из продажи снюсы и прекратить реализацию никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

Депутаты регионального парламента поддержали инициативу главы областной исполнительной власти и приняли соответствующий закон. Теперь нарушители закона будут нести административную ответственность в виде наложения штрафа - на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Право составления протоколов закрепляется за исполнительными органами государственной власти Пензенской области, которые занимаются вопросами в сфере развития потребительского рынка и сферы услуг. Рассматривать дела будут административные комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU